Чому тактичні парамедики на фронті говорять виключно українською мовою

Тактичний парамедик Єгор Фірсов розповів про роль мови на війни. Чому парамедики на фронті розмовляють із пораненими захисниками України тільки українською мовою

“Уявіть, поранений приходить у свідомість і чує російську мову”. Парамедик розповів, чому вони говорять на фронті лише українською

Про роль мови на війні розповів парамедик Єгор Фірсов. на сайті m.gordonua.com

Народний депутат України VIII скликання, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України, а нині службовець у теробороні тактичним медиком Єгор Фірсов 9 липня на своїй сторінці в TikTok опублікував короткий ролик, у якому розповів, чому на фронті тактичні медики розмовляють із пораненими захисниками України тільки українською мовою.

“Розкажу про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненими виключно українською мовою. Уявіть, поранений приходить у свідомість лише в авто і чує російську мову. Він може подумати, що він у полоні, вихватити зброю і всіх розстріляти. Тому мова на війні – переважно та річ, що відрізняє своїх від чужих”, – зрозповів Фірсов.

Він наголосив, що ворог може одягнути форму ЗСУ, жовту пов’язку, але мови він не підробить ніколи.

“Тому що вона належить виключно нам”, – підсумував Фірсов.

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