Чому Росія так поспішає з «референдумами» пояснив Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен розповів, чому Росія поспішає з «референдумами» і запевнив, що США ніколи не визнають результатів фіктивних «референдумів»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та можлива мобілізація у РФ – це ознака невдачі та слабкості Росії. Про це він сказав під час виступу в ООН. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

За словами Блінкена, те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати фальшиві «референдуми» та розглядає можливість мобілізації додаткових резервних сил, свідчить про його «крайню зневагу» до ООН.

«Самі принципи, які ми зібралися тут відстоювати цього тижня у хартії суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, — це те, на що Росія затято нападає, зокрема через спроби провести ці «референдуми» і покласти навіть більше сил для захоплення суверенної території України», – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Росія робить подібні кроки зараз, оскільки вона нещодавно зазнала втрат на полях битв.

«В останні тижні ми спостерігаємо значні успіхи України на своїй землі, захопленій російськими військами з моменту початку агресії 24 лютого. Це також час, коли сама Росія зазнає серйозних поразок на полі бою, і навіть деякі з її найближчих партнерів явно висловлюють глибоке занепокоєння з приводу того, що робить Росія, та наслідків, які це має для країн у всьому світі», – заявив дипломат.

Блінкен повторив, що США ніколи не визнають фіктивні «референдуми» чи будь-які кроки Росії з анексії української території. Він сказав, що важливо, щоб інші країни також пояснили це.

«Це ознака невдачі та слабкості Росії», – резюмував держсекретар.

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