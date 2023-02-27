Чому росія не завдала масованого удару по Україні 24 лютого – військовий експерт

У росіян станом на 24 лютого був достатній боєкомплект для завдання ракетного удару по Україні, але цього не сталося. Про причини розповів військовий експерт

Якщо найближчими днями не буде удару, це означатиме, що йде накопичення засобів ураження.

Про це розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Про це повідомляє НСН

За його словами, Росія отримує чи вже повністю отримала третю партію іранських ударних дронів.

“Але збентежив один момент. Ударна група Shahed-131/136 – це п’ять дронів, а застосовано було сьогодні вночі 14, з яких збили 11. Тобто… куди подівся один Shahed? Залишився у блоці незапущеним? Загубився на Поліссі? Чи його зовсім не було, оскільки це залишки другої партії?” – зазначає експерт Олександр Коваленко.

Він вважає, якщо нічний удар – це залишки другої партії, то до отримання перших дронів третьої партії безпілотники на вагу золота.

Експерт також нагадав, що іранські дрони Росія використовує як елемент виявлення нашої ППО.

“Командування російських окупаційних військ накопичує максимально можливий боєкомплект або для завдання максимально сильного удару по Україні, або для максимальної підтримки якоїсь операції російських гібридів на новій ділянці бойових дій, зокрема в Молдові. Інших причин не може бути”, – зазначає оглядач групи Інформаційний спротив.

За його словами, нічний обстріл України дронами, а потім ранкова тривога через зліт МіГ-31 може бути реакцією окупантів на те, що вони в результаті інциденту залишилися без літака радіолокаційного стеження А-50У.

Експерт називає немічною відповіддю Росії нічний наліт дронів, але це за умови, що в найближчі 24 год не станеться ракетного удару.

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