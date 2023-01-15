Чому РФ зірвала обмін полоненими – заява ГУР

14 січня між Україною та Росією мав відбутися обмін полоненими. Проте російська сторона раптово зірвала існуючі домовленості. У ГУР розповіли про причини

Це було зроблено для того, щоби дестабілізувати ситуацію в країні, посіяти паніку в суспільстві. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє НСН

За його словами, цього разу у зриві запланованого обміну чітко простежуються елементи російської інформаційно-психологічної операції.

“Насправді досить часто переносяться обміни. Але в даній ситуації ми маємо справу з активізацією р*шистів у сфері ІПСО для дестабілізації ситуації в країні, в тому числі й зараз через українських військовополонених. На жаль, і цю тему ворог використовує, а саме горе наших захисників та їхніх сімей, для того, щоб десь посіяти паніку чи дестабілізувати ситуацію”, – пояснив Юсов.

Він наголосив на сплеску активності проросійських ботів, а також появі низки нових інформаційних ресурсів, які російські спецслужби використовують для збору даних.

У ГУР розповіли, чому РФ зірвала обмін полоненими

Також Юсов закликав українців зберігати спокій. Адже зайвий шум не допоможе, а лише зашкодить майбутнім обмінам.

“Це ось така гра на нервах. Попри це, робота з обмінів триває, я думаю, що найближчим часом ми почуємо хороші новини, але щоб їх почути, ця тема потребує тиші”, – наголосив представник ГУР МОУ.

Відомо, що 8 січня Україна повернула з російського полону ще 50 військовослужбовців. Додому повернулися 33 офіцери та 17 рядових та сержантів, які захищали Чорнобильську АЕС, Бахмут, Маріуполь, Київську, Донецьку, Херсонську області та інші регіони нашої держави.

Серед тих, кого вдалося вирвати з полону РФ – 25 представників Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро бійців Тероборони.

Найстаршому звільненому з полону воїну — 54 роки, наймолодшому ще не виповнилося 20-ти.

Джерело

Яким типом російських ракет був вражений будинок у Дніпрі — заява Повітряних сил