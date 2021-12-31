Чому падає зір – лікарі назвали несподівану причину

Зір може втрачати гостроту і ставати розпливчастим поступово, тому довго не викликати хвилювання у людини, а може почати різко падати. Названо основні причини виникнення проблем з очима

У сучасному світі, коли людина більшість часу проводить за комп’ютером, не випускає з рук смартфона або планшета, люди нерідко скаржаться на зниження гостроти зору. Людині стає складніше фокусувати зір, контури предметів розмиваються, змінюється сприйняття кольору, може відчуватися сухість очей і навіть головні болі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Подібні симптоми виникають у випадку, якщо очі одержують тривалі та надмірні навантаження. Людське око має більшу частину часу дивитися в далечінь, робота і розваги в гаджетах призводять до сильного перенапруги очних м’язів, погіршують рефракцію і, як наслідок, зір значно погіршується. Перша допомога у разі порушення гостроти зору – відпочинок!

Сховайте подалі всі девайси, відмовтеся від читання книг та перегляду телевізора. Вирушайте на вулицю та довго гуляйте на свіжому повітрі. Після повноцінного відпочинку чіткий зір повернеться.

Складіть графік роботи за комп’ютером та відпочинку. Візьміть собі за правило – щогодини після 45 хвилин роботи, читання або перегляду фільмів на екрані гаджета ви повинні відпочивати 15 хвилин.

Важливо! У разі виникнення будь-яких проблем із гостротою зору необхідно відвідати офтальмолога. Тільки досвідчений лікар може визначити причини погіршення роботи зорового органу та призначити адекватну терапію.

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