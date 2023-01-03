Чому окупанти спрямовують свої дрони уздовж Дніпра – пояснення Повітряних сил

У Повітряних силах України пояснили, чому російські військові спрямовують свої дрони уздовж Дніпра

Російські окупаційні війська під час атак спрямовували свої дрони-камікадзе уздовж русла Дніпра, щоб їх важче було перехопити.

Про це в ефірі Українського радіо розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє НСН

Він зазначив, що дрони програмуються на певні маршрути і летять з використанням супутникової навігації.

Однак окупанти намагаються задавати їм такий маршрут, щоб Шахеди були якнайменш помітні на радарах. Для цього вони повинні рухатися якомога ближче до поверхні.

Чому окупанти спрямовують дрони вздовж Дніпра

“Радіолокаційно вони стають менш видимими через те, що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційна антена, що виявляє ціль, не буде її бачити, якщо ціль летить нижче рівня антени”, – сказав Ігнат.

Він додав, що дві останні атаки були спрямовані вздовж Дніпра, оскільки їхньою основною метою був Київ, і зазначив, що під час цих атак знищено 45 та 39 безпілотників.

“Два повітряні командування Схід та Південь знищили певну кількість дронів: деякі на шляху до столиці збили винищувачі, а більшу частину знищено на підступах до Києва. Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно”, – сказав Ігнат..

Наприкінці грудня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія придбала в Ірану 1,7 тис.дронів Shahed, які постачають траншами.

Джерело

Атака дронів — як змінилася тактика РФ, прокоментував Ігнат