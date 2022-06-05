Чому не варто шукати зниклих військовослужбовців через интернет – розповідає юрист

Шукати зниклих військовослужбовців у публічному просторі не варто. Про це розповідає юрист громадської організації Вікторія Олійник

Чому не варто шукати зниклих військовослужбовців через Інтернет? Свою точку зору з цього приводу в ефірі Армія FM висловила юристка громадської організації «Юридична сотня» Вікторія Олійник.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті armyfm.com.ua

«Можна спробувати пошукати за прізвищем в чат-ботах, але як такої бази в публічному доступі поки немає. Але це небезпечно для наших військовослужбовців. В полоні військовослужбовці іноді говорять, що вони водії, щоб до них не так жорстоко ставилися. Але родичі повідомляють про їх зникнення та називають їх посаду, а це дуже негативно впливає на їх становище у полоні», – розповідає Вікторія Олійник.

Варто також розуміти, що військовослужбовець, наприклад, може виконувати завдання на тимчасово окупованій території. Поширення інформації в публічному просторі з фото та іншими даними може непоправно вплинути на нього/неї та людей з якими він/вона співпрацювали чи співпрацюють.

Перш за все член сім’ї має звернутися за інформацією до військової частини, де проходить службу військовослужбовець. Там перевіряють дані й поінформують родичів.

Повне інтерв’ю з юристкою громадської організації «Юридична сотня» Вікторія Олійник тут.

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