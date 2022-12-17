Чому деякі українці отримують платіжки за газ із завищеними сумами – роз’яснення «Нафтогаз»

У компанії «Нафтогаз» надали роз’яснення, чому деякі споживачі отримують завищені суми у платіжках за газ

Газкомпанія “Нафтогаз” відповіла на численні скарги споживачів, опублікувавши роз’яснення про те, чому передані ними показники лічильників не вносяться до системи.

Про це розповідає НСН

У «Нафтогаз» роз’яснили як нараховується сума у платіжці за газ

Споживачі скаржаться, що змушені платити за послуги вдвічі більше від необхідного рівня.

“За минулий місяць передала свідчення лічильника, вони не подивилися, передали свої свідчення, тепер потрібно платити вдвічі більше”, – поскаржилася клієнтка..

У «Нафтогазі» роз’яснили, що сформували суму до сплати на основі даних про споживання, які вніс облгаз до інформаційної системи ВДТСУ (операційна платформа оператора газотранспортної системи).

«Дані на платформу зі свого боку завантажує оператор ГРС (облгаз). З питаннями щодо коректності обсягів споживання слід звертатися саме до оператора ГРС», – повідомили компанії.

Джерело

Чому Нафтогаз не приймає показники лічильників за газ і як їх передавати (відеоінструкція)