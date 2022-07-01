Чи зміняться тарифи на перевезення пасажирів в “Укрзалізниця” у 2022 році

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” не планує 2022 року піднімати тарифи на перевезення пасажирів, заявив голова правління Олександр Камишин

Про це йдеться у повідомленні перевізника у п’ятницю, 1 липня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські новини.

“Зараз скрутна ситуація, українці змушені переміщатися країною та за її межі через військові дії. Для багатьох залізниця стала дорогим життям, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція”, – зазначив Камишин.

Він також зазначив, що компанія більше, ніж звичайно, індексувала тарифи на вантажні перевезення цього року саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

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