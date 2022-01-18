Чи законний поділ великогабаритних квартир і наскільки він вигідний

В Україні стає дуже популярною купівля великогабаритних квартир на кілька кімнат з наступним поділом їх на дві, а то й більше малогабаритних. Фахівці розповіли наскільки законний поділ великогабаритних квартир, і чи завжди це вигідно

В Україні зростає попит на малогабаритне житло. Однокімнатні квартири купують набагато охочіше, ніж квартири з великою кількістю кімнат. Причина в тому, що люди просто не мають грошей на покупку великих квадратних метрів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Однак при цьому громадяни дедалі частіше вдаються до покупки однієї великогабаритної квартири на кілька власників – щоби згодом розділити її на дві або кілька малогабаритних. Причина такого кроку також лежить на поверхні: вартість квадратного метра у трьох-чотирьохкімнатних квартирах дешевша, ніж коштує квадратний метр в однокімнатній.

Таким чином, розділивши таке житло, нові власники отримують хоч і невеликий, але власний куток за набагато меншу ціну, ніж їм довелось би віддати при покупці окремої однокімнатної квартири.

Наскільки законне таке подрібнення квартири?

Фахівець у галузі нерухомості, член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі стандартів оцінки (IVSC) Людмила Симонова каже, що це законно. Потрібно лише, щоби все було правильно оформлено документально.

У цьому випадку нові власники можуть вдатися до двох різних способів:

спочатку перепрофілювати велику квартиру на кілька маленьких і потім узаконити все;

спочатку все узаконити, отримавши права власності на нове житло, а потім робити його перепланування.

Другий спосіб, звичайно, більш правовий. Зате й більш витратний, адже переробляти доведеться вже готове добудоване житло. А при першому способі можна відразу переробити квартиру на етапі її будівництва, коли прокладаються внутрішні комунікації, і коли можна змінювати їхнє розташування так, як потрібно.

Власне, для того, щоб реалізувати перший спосіб, багато хто прагне купити нове житло на початковому етапі будівництва – для того, щоби потім мати можливість впливати на його конфігурацію.

Які складнощі можуть виникнути при переробці квартири?

Крім правових колізій, які можуть виникнути при легалізації “дробних” квартир, є ще й технічні складності.

Одна з найбільших проблем – правильно розташувати так звані “мокрі точки” – кухонні мийки, санвузли та ванни або душові кабінки. Вони не повинні бути розташовані над житловими кімнатами, адже завжди є можливість затоплення сусідів знизу. Тому, купуючи квартиру “під розділ”, потрібно перш за все оцінити, чи вистачить у вас площі, і чи буде можливість правильно розташувати “мокрі точки”.

Ще одна складність – додаткові дверні та інші отвори у несучих стінах. Їхнє розташування також потрібно погоджувати, аби потім не завалити весь будинок.

Отже, все це потребує терпіння, великого запасу нервів і, звичайно, чималих грошових вкладень. Тому, перш ніж вплутуватись у цей процес, потрібно дізнатися приблизні розцінки на все і підрахувати всі витрати на перебудову квартири.

Можливо, після цього з’ясується, що покупка окремого однокімнатного житла вийде не настільки дорожчою, а нервів при цьому вдасться зберегти набагато більше.

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