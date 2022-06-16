Чи відбудеться пенсійна реформа під час війни

Пенсійна реформа, яка мала розпочатися в Україні вже цього року, зараз не на часі. Цьогоріч ніяких кардинальних змін у системі пенсійного забезпечення не буде

Про це повідомила в ході телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Попри те, що влада планувала вже з цього року розпочати впровадження системи накопичувальних пенсій, ці плани довелося відкласти. Цьогоріч ніяких кардинальних зрушень у пенсійних нарахуваннях і виплатах не буде. Плани “скоригувала” війна, і зараз не на часі реформувати пенсійну галузь.

“Цього року я думаю ні, цього року нам треба всім вижити”, – заявила Марина Лазебна.

Проте влада не зрікається своїх намірів щодо пенсійної реформи, а просто переносить її на повоєнний час. В уряді переконані: без кардинальної зміни системи пенсійних нарахувань літні українці будуть приречені на голодне існування. Адже через несприятливу демографію солідарна пенсійна система, яка зараз існує, поступово приходить до занепаду. І через пару десятиліть новим пенсіонерам просто не буде чим платити пенсії.

Отже, єдиний вихід влада бачить у впровадженні накопичувальних пенсій. А в теперішній ситуації, коли через війну Україну покинуло немало громадян, в уряді хочуть зробити накопичувальні пенсії ще й інструментом повернення українців на Батьківщину.

“Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці рахунки. Це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який може бути використаний на відновлення України”, – уточнила чиновниця.

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