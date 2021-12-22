Чи можуть позбавити субсидії, якщо у громадянина різко зросли прибутки

Українці отримали допомогу на опалювальний сезон 2021-2022 років. Чи можуть позбавити субсидії тих, у кого прибутки різко зростуть

“Пільгу” відберуть лише після вимкнення опалення.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба відомства. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

“Якщо людині призначили субсидію на певний сезон, то протягом цього періоду автоматично через зростання доходів субсидії не позбавлять. Зростання доходів вплине на те, чи призначать допомогу від держави на наступний сезон”, – пояснила міністр.

Справа в тому, що субсидія в Україні розраховується двічі на рік – окремо на опалювальний та неопалювальний сезон. Для розрахунку розміру субсидії враховуються такі доходи:

при призначенні субсидії у травні – за друге півріччя попереднього року (тобто у травні-2022 це будуть липень-грудень 2021 року);

при призначенні у жовтні – за перші 6 місяців поточного року (тобто у жовтні-2022 проаналізують доходи за січень-червень того ж року);

при призначенні субсидії не з початку сезону – за 2 найближчих квартали до дати звернення (тобто якщо звернутися за субсидією у грудні-2021, врахують доходи за квітень-вересень того ж року).

Автоматичний перерахунок субсидії протягом сезону можливий лише у разі зміни тарифів ЖКГ. У всіх інших випадках на перерахунок дає запит сам отримувач. Розмір субсидії можуть переглянути у таких випадках:

якщо пенсіонер, що працював, звільниться, а його дохід зменшиться з моменту розрахунку субсидії;

якщо одержувач сам документально підтвердить, що його прибутки змінилися з моменту призначення допомоги.

Оформити субсидію можна через Дія

З листопада 2021 року для оформлення субсидії онлайн потрібно подати заявку на порталі Дія та підписати своїм електронним підписом. Також необхідно завантажити кілька сканів або фото документів.

У Мінцифрі запевняють: на заповнення заявки піде не більше 30 хвилин. Сама ж заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії.

Крім того, субсидія на більшість видів ЖКГ продовжуватиметься автоматично. Проте якщо життєві умови одержувача не змінилися.

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