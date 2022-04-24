Перший заступник Міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, чи можливий голод в Україні через війну

Навіть в умовах війни, в яких сьогодні перебуває наша країна, голод в Україні неможливий. За всіма основними продовольчими групами нам вистачить своїх запасів. У цьому запевнили українців в Мінагрополітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“Ми повністю забезпечені для своїх внутрішніх потреб молоком та молокопродуктами, зерновими, зернобобовими та рослинними, яйцями, м’ясом та м’ясопродуктами”, – запевнив співгромадян перший заступник Міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.

Чиновник також доповнив своє твердження деякими цифрами. Так, згідно з даними за 2021 рік, в Україні було відчутне перевиробництво продуктів майже по всіх основних продовольчих групах. А щодо решти груп – того, що було вироблено в країні, майже вистачало для внутрішнього споживання.

Зокрема, свої внутрішні продовольчі потреби Україна задовольняла так:

Молоко та молокопродукти – 99,1%;

М’ясо та м’ясопродукти – 110,1%;

Зерно – 323,3%;

Яйця – 125%;

Плоди, ягоди та виноград – 75,9%;

Овочі – 104,6%,

Соняшникова олія – країна споживала лише 7% загального виробництва.

Отже, якщо оперувати цими цифрами, то зерна, м’яса та олії нам вистачить з головою. По молоку майже закриваємо всю потребу, овочів також має вистачити, і недобір буде лише з фруктів та ягод.

У 2022 Україна не збере того врожаю, що був торік

Втім, спиратися на цифри 2021 року все ж таки не варто, оскільки минулого року в Україні були засіяні всі орні землі, а цьогоріч через війну близько 30% земель вийшло з обігу. До того ж, через брак міндобрив та засобів захисту рослин аграрії очікують зниження врожайності порівняно з минулим роком. Крім того, ще ніхто не знає, яким буде літо, і чи сприятимуть урожайності погодні умови.

Але вже зараз аналітики аграрного ринку говорять про великий недобір в овочевій групі. Адже основні землі, на яких вирощувались овочі, перебувають під окупантами. Крім того, через скорочення обсягів врожаю інших культур, в Україні неминуче скоротиться виробництво кормів для тварин. Отже, слід чекати і скорочення обсягів виробництва м’яса, яєць і молока.

Можна, звичайно, закупити продукти, яких бракуватиме, за кордоном. Однак на це знадобляться валютні кошти. А їх буде небагато, оскільки обсяг українського експорту катастрофічно скоротився через блокаду портів.

Втім, якщо навіть усе піде за найсприятливішим сценарієм (війна незабаром скінчиться, морські шляхи розблокують), то світові ціни на продовольство вже пішли вгору через війну в Україні. Отже, вартість продуктів зросте і в нас, усередині країни.

При цьому, якщо врахувати, що наш ринок праці також зазнав катастрофічних втрат, і людям немає де заробляти собі на прожиття, то картина продовольчого благополуччя вийде не такою райдужною. Продукти на ринку, можливо, і будуть, проте далеко не всім вони виявляться по кишені.

Через війну в Україні буде дефіцит продовольства на світовому ринку – чого бракуватиме