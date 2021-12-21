На розгляд Верховної Ради подано проект закону, який може стати справжнім порятунком для малого бізнесу в Україні та значно покращить життя пересічних громадян. Йдеться про повне скасування військового збору, касових апаратів та зниження податкових ставок

Якщо закон буде прийнято, то витрати бізнесу скоротяться, а отже, і знизяться ціни на продукцію та послуги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Проект закону про відміну військового збору зареєстровано у Верховній Раді за номером 6437. Автори документа пропонують скасувати відрахування у розмірі 1,5% на потреби Збройних сил України з 31 грудня 2022 року. Зазначимо, що військовий збір був запроваджений в Україні у 2014 році, він є відрахуваннями у розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати.

“Введення цього податку було тимчасовим, але через відсутність чітко визначеної кінцевої дати його запровадження фактично призвело до встановлення реальної податкової ставки з доходів громадян у розмірі 19,5% (ПДФО 18% плюс військовий збір 1,5%)”, – пояснюють автори законопроекту №6437.

Крім того, законопроект №6437 торкається не лише питання про скасування військового збору, а й пропонує скасувати обов’язкове запровадження касових апаратів для ФОП та перегляд податкових ставок для деяких груп фізичних осіб-підприємців. У документі також пропонують скасувати ПДВ для малозабезпечених громадян.

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