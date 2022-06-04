Судячи з ажіотажного попиту на цукор, який виник наприкінці травня-на початку червня, його може спіткати та сама доля, що і сіль. Аналітики розповіли, чи буде цього року дефіцит цукру в Україні та наскільки цей дефіцит економічно обґрунтований

Слідом за сіллю різко виріс попит на ще один сипкий продукт – цукор. Українці змітають його з полиць магазинів, незважаючи на цінники, що зросли, та запевнення уряду, що цукру в країні достатньо.

Аналітики з УАК (Українського аграрного клубу) розповіли, яка ситуація з цим продуктом в Україні, і що може призвести до дефіциту цукру в країні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Слід сказати, що цукор уже кілька років є одним із подразників на продовольчому ринку України. Річна потреба українців у цьому продукті становить 1,2 млн тонн. Однак у сезоні 2020-2021 року в Україні було вироблено лише 1 млн тонн. Це, звичайно, призвело до дефіциту цукру та його вимушеній закупівлі за кордоном.

Проте вже до наступного року аграрії виправилися, збільшили посівні площі під цією культурою, і в результаті виробництво цукру цього року зросло до 1,4 млн тонн. А якщо врахувати, що мільйони наших громадян через війну вимушено опинилися за кордоном, то виходить, що дефіциту цукру у 2022 році ніяк не може бути.

“Виробленого цукру вистачить, щоби спокійно і навіть із запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з огляду на той фактор, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, і фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується”, – зазначили аналітики. з УАК.

Але дефіциту немає, а цукор з полиць зникає. І змітають його за будь-яку ціну.

Аналітики пояснюють це тим, що українці піддалися на загальний ажіотаж, що виник через сіль. Але якщо сіль стала зникати з об’єктивної причини, то для цукру таких підстав немає.

Ажіотажний попит на цей продукт можна пояснити двома причинами:

розпочався сезон консервацій, який цьогоріч каталізується ще й невизначеністю на продовольчому ринку;

через війну та нерадісні прогнози, українці намагаються робити запас продуктів тривалого зберігання, а цукор якраз один із них.

Отже не дивно, що він став користуватися підвищеним попитом, і дефіцит цукру, навіть штучний, цілком імовірний. Натомість після війни українці ще рік користуватимуться тим, що припасли, а цукор у магазинах можна буде купити за смішною ціною.

Мережа АТБ ввела обмеження на продаж солі і цукру