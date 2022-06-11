Чи буде Білорусь воювати за захід України – заява Лукашенка

На думку диктатора, Захід вважає білорусь об’єктом тиску. Лукашенко припускає, що білоруські військові будуть воювати за захід України

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про те, що білоруські військові, можливо, будуть воювати за захід України. На його думку, цю частину української території може захотіти відтягнути Захід. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

Самопроголошений президент переконаний, що для Заходу білорусь є “об’єктом тиску” з геополітичниx причин.

“Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати”, – припускає він.

При цьому він не думає, що Заxід перед цим зупиниться.

“Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо”, – додав самопроголошений президент.

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