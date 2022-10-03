Через війну деякі українці вийдуть на пенсію пізніше – подробиці

Деякі українці через війну вийдуть на пенсію пізніше. В Україні відбулися зміни вимог щодо необхідної кількості трудового стажу для отримання пенсії. Цей критерій продовжує зростати

Актуальні критерії із соціальних виплат наводить портал “На Пенсії“, передає NNS

Станом на 2022 рік для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати від 29 років та більше трудового стажу. Проте вже 2023 року цей поріг знову буде підвищено. Йтиметься вже про 30 років трудового стажу.

Відповідно, для виходу на заслужений відпочинок у 2024 році необхідно мати як мінімум 31 рік трудового стажу. Шляхом підрахунку стає очевидним, що у 2028 році у 60 років вийти на пенсію зможуть лише ті українці, які відпрацювали 35 років.

Складнощі у поповненні трудового стажу

У 2022 році почалася війна в Україні, і багато громадян або втратили роботу, або були змушені піти у тривалу відпустку. Чимало й тих, кому довелося зробити це власним коштом. У такому разі накопичення трудового стажу припиняється, оскільки громадяни перестають сплачувати податки.

Через роки, при досягненні віку 60 років, багатьом українцям може банально не вистачити трудового стажу для оформлення соціальної виплати. Допомога з тимчасової непрацездатності такі громадяни також отримати не можуть через відсутність офіційного працевлаштування.

Важливо враховувати й те, що якщо людина під час відпустки власним коштом захворіла, вона не зможе отримувати лікарняні виплати.

Значну частину громадян, які зуміли у 2022 році зберегти роботу, було переведено на неповний робочий день. Відповідно, українці, які змушені були перейти на половину ставки, зможуть розраховувати лише на неповний страховий стаж. Один місяць страхового стажу зараховується, якщо за особу оплачується повна сума соціального внеску. А у разі, коли виплачуватиметься половина, то два місяці зараховуватимуться як один.

Це означає, що громадянам у будь-якому випадку доведеться працювати довше, щоб отримати право вийти на заслужений відпочинок.

Умови виходу на пенсію зміняться — про що потрібно знати