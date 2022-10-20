Частина переселенців отримає нову допомогу – як подати заявку на виплату 6600 гривень

ВПО у деяких областях України зможуть скористатися новою прорамою допомоги. Як подати заявку на виплату 6600 гривень

Переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати не грошову допомогу в розмірі 6600 грн. Проєкт реалізовують Консорціум Реагування, благодійний «Право на захист» та Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті social.com.ua

Про яку саме допомогу йдеться?

2200 грн на місяць на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Хто саме може претендувати на допомогу?

Претендувати на отримання коштів можуть ВПО:

1. «Новоприбулі», які перемістилися на території зазначених областей протягом останніх 30 днів.

2. Члени домогосподарств, які постраждали від раптових обстрілів.

3. Сім’ї, які втратили члена родини.

4. Родини, які внаслідок проведення військових дій втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо).

5. ВПО або люди, що перемістились понад 30 днів тому (до 1 вересня), мають дохід менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей;

є особою з інвалідністю,

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою),

серед членів сім’ї є вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до двох років,

у сім’ї є люди похилого віку (55+ років).

На виплати не мають право родини, які в минулому отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Як зареєструватись у програмі?

Для реєстрації всім членам родини, яка претендує на допомогу, потрібно прийти в один з пунктів реєстрації:

– м. Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (графік роботи: будні з 9.00 до 18.00). Графік руху мобільної бригади можна відстежувати на телеграм-каналі.

Попередній запис на реєстрацію в Кривому Розі за телефоном: (096) 956-08-18.

– м. Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 9.00 до 18.00). Окрім цього, працюватиме мобільна бригада, графік руху якої можна відстежувати на телеграм-каналі.

– У Київській та Сумській областях працюватимуть лише мобільні бригади, які здійснюватимуть реєстрацію в громадах. Відстежувати розклад руху мобільних пунктів реєстрації можна на телеграм-каналах:

– Київщина;

– Сумщина.

Які документи необхідно буде пред’явити?

При реєстрації необхідно буде пред’явити:

внутрішній паспорт (з даними про прописку/витягом) чи свідоцтво про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий код) – для всіх дітей та дорослих осіб, які не відмовилися від його отримання з релігійних причин із зазначенням цього в паспорті;

документ з банківськими реквізитами чи банківські реквізити (номер IBAN банківського рахунку) на екрані смартфона;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості.

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