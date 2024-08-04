Дляі критично важливих підприємств стало доступне бронювання працівників через “Дію”. Як це зробити.

Для цього потрібно оформити онлайн-форму.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

Бронювання працівників через “Дію” – як це працює: алгоритм

Як працює механізм бронювання

Керівник підприємства звертається до порталу “Дія” та надає дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрової служби.

Кадровик вносить всю необхідну інформацію.

Після цього керівник своїм електронним цифровим підписом підтверджує необхідність бронювання працівника.

Коли заявки оформлені правильно, статус надається автоматично протягом години.

“Інформація в реєстрі “Оберіг” оновлюється також автоматично”, – повідомив заступник голови Запорізької ОДА Володимир Чередніченко.

Для підприємства бронювання діє протягом 12 місяців з моменту, коли воно отримало статус критично важливого. Також бронювання працює протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони.

Ще новини України: Став відомий список організацій, 100% працівників яких отримали бронь від мобілізації