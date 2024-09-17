Бойова повістка – що це за документ і де його видають

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. У цей період військовозобов’язані чоловіки отримують повістки Що таке бойова повістка, яку інформацію вона містить і де її можна отримати.

Спочатку військовозобов’язаним видають повстку на уточнення військово-облікових даних, яку можуть вручити у будь-якому місці та після якої людину можуть направити на ВЛК.

Що означає бойова повістка, розповідають “Новини України – НСН”.

Що таке бойова повістка та коли її вручають

Так, варто зазначити, що види повісток та їх форму встановлено постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”.

Зі зразками можна ознайомитися у додатоку 1.

Бойова повістка, це повістка на відправку або так зване мобілізаційне розпорядження. Цей документ вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо таку особу визнали придатною до військової служби.

Яку інформацію містить бойова повістка

Бойова повістка відрізняється від інших видів тим, що передбачає негайне з’явлення до визначеного місця збору для подальшого відправлення до військової частини.

Так, у мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок громадянина з’явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин після оголошення мобілізації.

Обов’язкова інформація у документі:

ПІБ;

адреса місця проживання військовозобов’язаного;

дата та час явки до визначеного місця збору;

назва та адреса військової частини;

перелік документів, які необхідно мати з собою;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

печатка військового комісаріату.

Хто має право вручати бойову повістку

Мобілізаційне розпорядження військовозобов’язаній особі можуть вручити виключно представники ТЦК та СП за умови, що громадянин визнаний придатним до військової служби. Повістка на відправку вручається особисто в руки військовозобов’язаному, під підпис.

Де можуть вручити бойову повістку

Мобілізаційне розпорядження можуть вручити:

у ТЦК та СП;

за адресою, де мешкає військовозобов’язаний;

за місцем роботи.

Що чекає після повістки на відправку

Після бойової повістки особа, яка не має військового досвіду, направляється в навчальний центр.

За інформацією Міноборони, підготовка військових складається з трьох етапів:

БЗВП (базова загальновійськова підготовка) — 30 діб відповідно до Закону України;

фахова підготовка залежно від військово-облікової спеціальності — від 14 діб до 50 діб.;

колективна підготовка до 15 діб.

аким чином, навчання для новобранців без попереднього військового досвіду може тривати 2-3 місяці. Впродовж цього періоду майбутні військові здобувають необхідні навички та отримують військово-облікову спеціальність.

Яка відповідальність загрожує за ігнорування бойової повістки

Якщо людина прийшла до ТЦК для уточнення даних, пройшла медкомісію, її визнали придатною й вручили повістку на відправку, але вона не явилася у зазначені місце і час — за це загрожує кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від служби), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

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