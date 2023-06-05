Безробітні можуть отримати допомогу в 27000 гривень – як оформити виплати

У Мінреінтеграції повідомили, що безробітні можуть отримати допомогу у 27000 гривень для підвищення професійної кваліфікації або опанування нової професії

Таким чином, гроші які отримають українці можна використати лише для оплати навчання в українських професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.

Безробітні можуть отримати допомогу в 27000 гривень

Міністерство реінтеграції видало понад 4 тис. таких ваучерів. Вони дають змогу освоїти нові професії та отримати підвищення кваліфікації.

Хто може отримати такий ваучер:

ВПО працездатного віку, якщо вони не мають підходящої роботи;

Особи, які старше 45 років і мають страховий стаж понад 15 років, але не досягли пенсійного віку;

Учасники бойових дій, учасники АТО, колишні військовослужбовці, ветерани;

Люди з інвалідністю.

Для отримання ваучера у 27 тис. грн. потрібно звернутися до відділення Центру зайнятості.

Також необхідні такі документи:

Паспорт;

Трудова книжка;

реєстраційний номер облікової книжки платника податків;

Документи про здобуту освіту.

Ще новини України: Працевлаштування ВПО – як переселенцям підтвердити свою професійну кваліфікацію