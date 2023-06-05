Безробітні можуть отримати допомогу в 27000 гривень – як оформити виплати

У Мінреінтеграції повідомили, що безробітні можуть отримати допомогу у 27000 гривень для підвищення професійної кваліфікації або опанування нової професії
Таким чином, гроші які отримають українці можна використати лише для оплати навчання в українських професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.
Безробітні можуть отримати допомогу в 27000 гривень
Міністерство реінтеграції видало понад 4 тис. таких ваучерів. Вони дають змогу освоїти нові професії та отримати підвищення кваліфікації.
Хто може отримати такий ваучер:
- ВПО працездатного віку, якщо вони не мають підходящої роботи;
- Особи, які старше 45 років і мають страховий стаж понад 15 років, але не досягли пенсійного віку;
- Учасники бойових дій, учасники АТО, колишні військовослужбовці, ветерани;
- Люди з інвалідністю.
Для отримання ваучера у 27 тис. грн. потрібно звернутися до відділення Центру зайнятості.
Також необхідні такі документи:
- Паспорт;
- Трудова книжка;
- реєстраційний номер облікової книжки платника податків;
- Документи про здобуту освіту.
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