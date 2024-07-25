Журналісти змогли ідентифікувати 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Також вдалося відшукати батька затриманого. Що він розповів?

Про це повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»), передають «Новини України – НСН»

Журналісти зʼясували імʼя 18-річного хлопця з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З відкритих джерел їм стало відомо, що хлопець навчався у Дніпровській гімназії №62, займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді МДЮСШ U-19. Також він брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ «Осінь 2022».

«Схеми» зв’язались із батьком підозрюваного. У коментарі чоловік розповів, що служить на фронті та давно не бачив сина, однак регулярно спілкувався з ним телефоном. Про затримання він дізнався від дружини.

«Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БпЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», — заявив батько затриманого.

Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що у сина не було мотивів стріляти – «Схеми»

На запитання, чи знає чоловік щось про оренду сином житла у Львові, він відповів: «Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо».

Водночас знайомий затриманого хлопця розповів «Суспільному», що знав його з п’яти років — вони разом відвідували спортивні секції.

«Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Добре з ним дружили, […] він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив», — заявив він.

Проєкт «Телебачення Торонто» ідентифікував Telegram-сторінку підозрюваного. Журналісти стверджують, що він підписаний на численні ультраправі групи, зокрема і російські. Там хлопець залишав антисемітські та расистські коментарі, а також у січні згадував про російське націонал-соціалістичне угруповання NS/WP, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

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