Багатодітні сім’ї можуть щомісячно отримувати виплати під час війни – як оформити допомогу

Багатодітні сім’ї в Україні можуть під час війни розраховувати на матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ. На першому етапі виплати отримають понад 50 тис. сімей із дітьми

Для отримання коштів від міжнародної організації потрібно оформити відповідну заявку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Насамперед ЮНІСЕФ допомагає сім’ям в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

мають трьох і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подання заявки;

мають двох та більше дітей віком до 18 років, з яких одна дитина з інвалідністю.

Опікуни дітей також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають цим критеріям.

У майбутньому перелік вимог до учасників програми може бути змінено, і кількість категорій розширено.

Як отримати допомогу від ЮНІСЕФ

Багатодітній сім’ї необхідно заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ (вказати свій статус, місце перебування, особисті дані) та зберегти заявку.

Потім в організації розглянуть заявку та приймуть рішення щодо виплати допомоги тій чи іншій сім’ї. Заявникам прийде смс-повідомлення на вказаний мобільний номер.

Сім’я отримає одноразову виплату одразу за три місяці на банківський рахунок або картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. Заявники можуть розраховувати на виплати у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше ніж на п’ять членів сім’ї. Якщо в сім’ї чотири особи, то на карту одразу прийде 26,4 тис. грн, якщо п’ять – 33 000 грн.

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