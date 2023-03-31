Російські війська застосували у ніч проти 31 березня нову тактику для атак території України іранськими дронами-камікадзе. У ЗСУ оцінили загрози для України

Нині окупанти концентруються на запусках “шахедів” на півночі України

Водночас на півдні загарбники застосовують керовані авіаційні бомби, адже не мають можливості обстрілювати правобережжя Дніпра з артилерії. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє

За її словами, атака військ РФ на низку регіонів України у ніч проти 31 березня продемонструвала зміни у тактиці загарбників. Так, нині ворог змістив акцент на північ нашої країни. На півдні ж окупанти продовжують застосовувати керовані авіабомби, через обмежені можливості проведення артилерійських обстрілів правобережжя.

Гуменюк наголосила, що російські війська маневрують, шукаючи способи атакувати Україну.

При цьому після “бавовни” у Джанкої, яка порушила залізничне сполучення та підірвала можливості для переміщення залізницею важкої техніки та ракет, у Чорному морі фіксується обмежений запас ракет на ракетоносіях.

Атака окупантів 31 березня – у ЗСУ розповіли про зміну тактики ворога і оцінили загрози для України

Начальниця Об’єднаного пресцентру зауважила, що нині ворог утримує в акваторії Чорного моря 10 кораблів. І лише один з них є ракетоносієм. Гуменюк припустила, що цей підводний ракетоносій військове командування РФ вивело в море, щоб показати, що у росіян ще “деякі запаси є”.

Наразі йдеться про сумарний залп з 4 ракет “Калібр”.

Також Гуменюк не виключила: у нештормову погоду Росія може повернути на бойове чергування інші ракетоносії, однак нині важко сказати, чи будуть вони споряджені.

Як відомо, у ніч проти 31 березня окупанти атакували Україну десятьма іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Також у небі було зафіксовано до 5 інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль.

Дев’ять “мопедів” було збито силами ППО.

Запускали дрони-камікадзе росіяни з півночі, з території Брянської області РФ, через Сумщину та Чернігівщину.

Джерело

Ще новини України: Атака дронами і ракетами в ніч на 31 березня: все, що відомо