Армія РФ змушена знімати зі зберігання застарілі танки через значні втрати в Україні

Внаслідок високих втрат бронетехніки під час бойових дій командування російської армії змушене знімати зі зберігання застарілі танки та уражену техніку

Армія окупантів вимушено знімає зі зберігання застарілі танки Т-62, щоб укомплектувати й сформувати для відправлення в Україну резервні батальйонні тактичні групи

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на ранок 23 травня, передає NNS

Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки росіяни використовують техніку, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

За інформацією Генштабу, За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 11 атак ворога, знищили 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на цих же напрямках збили один безпілотник типу «Орлан-10» та літак Су-25.

Війна в Україні 23 травня: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ