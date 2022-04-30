Американське видання присвятило статтю «Привиду Києва», який загинув у нерівному бою

“Привид Києва” здобув всесвітню популярність після того, як у перші дні війни збив 10 ворожих літаків. Американське видання NDTV присвятило герою статтю

Легендарним «привидом Києва» виявився 29-річний Степан Тарабалка, який загинув під час виконання чергового бойового завдання.

Про це повідомляє NDTV., передає NNS

Загалом на його рахунку – 40 ліквідованих російських літаків. Відомо, що пілота, який керував винищувачем “МіГ-29”, убили 13 березня під час бою з “переважною” кількістю сил противника. Льотчик-винищувач був посмертно нагороджений найвищою медаллю України за бойову хоробрість – орденом “Золота Зірка”. Йому також було надано звання Героя України.

З розкриттям його особи повідомлення про те, що “Привид Києва” могла бути міською легендою, були припинені. Його хоробрість стала потужним стимулом для бойового духу українських військ перед лицем переважаючих сил. За даними Times, його шолом та захисні окуляри тепер будуть виставлені на аукціон у Лондоні.

Повідомляється, що майор Тарабалка народився у робітничій сім’ї на заході України у маленькому селі Королівка і з дитинства хотів стати льотчиком. У чоловіка залишилися батьки, дружина та син.