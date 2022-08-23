Акція від Нова Пошта до Дня Незалежності: вартість однієї із послуг становитиме лише 1 гривню

Компанія «Нова пошта» зробила подарунок своїм клієнтам до Дня Незалежності. Вони зможуть відправити і отримати деякі посилки лише за 1 гривню. Така акція від Нова Пошта діятиме 3 дні

Акція діятиме для будь-яких посилок, надісланих через поштомат. Причому скористатися нею можна буде цілих три дні.

Нова пошта повідомляє про це на веб-ресурсах компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Скористатися такою символічною вартістю послуг від Нової пошти можна буде 24, 25 та 26 серпня. У ці дні будь-яке відправлення та отримання будь-якої посилки через поштомат коштуватимуть лише 1 гривню – як для відправника, так і для одержувача.

Причому будь-який клієнт зможе скористатися цим тарифом скільки завгодно разів. Тобто, він може замовляти і отримувати в ці дні через поштомат не одну посилку, а стільки, скільки йому потрібно. На кожне з цих замовлень вартість поштової послуги залишатиметься незмінною – 1 гривня.

Природно, це стосується лише посилок, які можна відправити через поштомат. Габарити таких поштових відправлень не повинні перевищувати 40х60х30 см, а вага має бути не більше за 20 кг. Якщо посилка вписується в такі “рамки”, можна замовляти її пересилку через поштомат.

Щоби відправити або отримати посилку Новою поштою за 1 гривню потрібно виконати такі дії:

Оформити посилку 24, 25 чи 26 серпня через поштомат.

Заплатити за користування поштоматом. Це може зробити як одержувач посилки, так і її відправник. Заплатити можна через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні.

Нова пошта запроваджує нові тарифи на послуги: яка буде вартість