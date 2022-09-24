Аферисти створили фейковий сайт ПриватБанка: як не втратити гроші

Державний банк “ПриватБанк” попередив українців про черговий факт шахрайства з використанням імені банку – аферисти створили фейковий сайт “ПриватБанка” і виманюють гроші у людей

Так у прес-службі повідомили , що зловмисники створили сайт для виманювання у людей даних для входу до Приват24. При цьому зовні він дуже схожий на справжній сайн ПриватБанку. Про це інформує NNS

“ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для зняття грошей з рахунків”, – йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що заманюють жертв на сайт під приводом отримання виплат від держави чи міжнародних організацій. Тому українцям нагадали, що інформацію про виплати розміщено виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а оформити допомогу можна лише через відповідні адмінцентри та додаток Дія.

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“Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або по телефону клієнтської підтримки 3700” – закликають у ПриватБанку.

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