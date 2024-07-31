Про це повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулима у коментарі «Суспільному», передають «Новини України – НСН».

Раніше Сулима в інтервʼю «Українським новинам» заявляв, що вважає «сумнівними» докази, подані слідством, які начебто підтверджують причетність його підзахисного до вбивства.

Адвокат не виключив, що в майбутньому підозрюваного можуть звільнити з-під варти, оскільки «прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі».

«Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв», — заявив Сулима.

Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон 18-річному юнаку у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію на запобіжний захід

Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Підозрюваний сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

19 липня о 19:30 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилась мовознавиця і громадська діячка Ірина Фаріон.

Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.

Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.

ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

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