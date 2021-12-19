Відомий усім українським дітям Святий Миколай, він же Санта Клаус, у Радянському Союзі був не надто бажаним гостем. Чому він був заборонений у СРСР – 9 історій про Святого Миколая



За що був замінений на релігійно-нейтрального Діда Мороза. Відомо, що Святий Миколай благоволіє до слухняних дітей і, за переказами, щедро обдаровує до 19 грудня тих, хто добре поводився весь рік.

Портал Дивосвіт, зібрав маловідомі факти про святого Миколая та розповів, про те ким же він був, і як зміг стати найпопулярнішим персонажем дитячих історій у багатьох країнах світу. День святого Миколая Чудотворця – це свято любові та радості, а його образ продовжує творити добро навіть після смерті святого. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Топ дев’ять маловідомих фактів про святого Миколая.

У ньому була “іскра Божа” ще від народження

Легенди свідчать, що новонароджений хлопчик Микола став на ноги в дуже ранньому віці, а саме, коли його піднесли до хрещенської купелі.

Микола був щиро добрим

Він ріс у багатій сім’ї і коли його батьки померли, то залишили йому пристойну спадщину. Проте Миколай не став насолоджуватися своїм матеріальним становищем, а вирішив скористатися можливістю – робити добрі вчинки. Зокрема, він вирішив віддати свій будинок тим, хто більше потребував даху над головою. Крім того, Миколай намагався допомогти нужденним, роблячи для них подарунки. Коли на вулицю спускалася ніч, він ходив від будинку до будинку і залишав на їхньому порозі гроші, теплі речі, їжу, те, чого потребувала та чи інша сім’я. Робив він це таємно, від щирого серця, адже йому не були потрібні ні схвалення, ні подяка.

Микола був єпископом

Після смерті єпископа Івана християнство почало шукати нове обличчя на це звання. Архієпископу було бачення, що новим єпископом має стати перша людина, яка зранку ступить на поріг церкви. Цією людиною виявився Микола. У свою чергу, він розповів архієпископу, що йому теж наснився дивний сон-бачення: Христос передав йому Святе Євангеліє, а Мати Божа єпископський омофор. Прокинувшись, він вирішив піти до церкви, аби зрозуміти сенс сну.

Микола навіть після смерті творить чудеса

У церковних рукописах згадуються випадки, коли тяжкохворі люди після прикладання до мощей святого Миколая одужували буквально того ж дня. Мощі у кафедральному храмі італійського міста Барі досі мироточать.

Микола врятував від розпусти трьох сестер

Якось він почув, що трьох молодих дівчат їхній власний батько виганяє надвір, щоб ті торгували своїми тілами. Батьки не мали грошей на їх посаг і весілля, а тому вирішили, що дівчата повинні самі собі заробити кошти.

Микола, дізнавшись про це, вирішив урятувати безприданниць. Під покровом ночі він три дні поспіль пробирався до будинку, де жили дівчата і залишав їм коштовності, які самому Миколі дісталися у спадок. Таким чином дівчата уникли ганьби, а з того часу почали говорити про доброго старця, який робить подарунки бідним людям та дітям, коли ті сплять.

Микола не з’являється один

У країнах Західної Європи вважається, що Миколу чудотворця супроводжував ішак, який мав сріблясто-сіру шерсть. В Україні ж існує легенда, що Миколу супроводжують ангели та біси, що вказують святому, де слухняні діти, а бешкетники.

Микола мав відношення до моря

Історики припускають, що сім’я Миколи, а можливо і він сам, мали стосунок до моря. Вони припускають, що могли бути мореплавцями чи займатися рибним промислом. У це вірять і сучасні підкорювачі морів. А тому, як хвилі в морі стають загрозливими, моряки починають молитися за захист саме Миколі Чудотворцю.

Він завжди стояв на захисті бідних

Святитель Миколай вважається захисником бідних, ображених та несправедливо засуджених. Вшановували святителя і як покровителя шлюбу.

У святого Миколая багато імен

Санта Клаус і є той самий святий Миколай. Ім’я Санта-Клауса утворилося через спрощення нідерландської назви Святого Миколая – Синтер Клаас. Коли голландці масово мігрували до США, вони привезли із собою свої святкові традиції. Святий, який дарує дітям подарунки, став там дуже популярним, оскільки ідея всім сподобалася.

У Радянському Союзі вирішили скопіювати найпопулярнішого дитячого персонажа. Але щоб стерти будь-які згадки про релігійний підтекст, замість святого Миколая там з’явився Дід Мороз, який приходив під Новий рік.

Маленькі та й дорослі українці вірять, що якщо загадати бажання до цього дня, то воно має виповнитися. Діти ж уранці схоплюються з ліжка, сподіваючись знайти подарунки, які приготував для них щедрий старий.

Також в Україні вважають, що цього дня першим у будинок має зайти чоловік – це принесе всім домочадцям добро та радість.

Що подарувати дитині на святого Миколая: корисні ідеї