6 послуг, які доступні клієнтам у «Особистому кабінеті» Нафтогаз: інструкція для реєстрації

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” розповіла, які послуги доступні клієнтам у “Особистому кабінеті” на сайті, а також дала інструкцію, як у ньому зареєструватися
Про це повідомляє “Хвиля” з посиланням на сторінку компанії у Фейсбуці, передає NNS
“Зручно, легко, дистанційно та безпечно. Саме так можна описати досвід використання особистого кабінету від ГК “Нафтогаз України”, – зазначили у компанії.
У Нафтогазі додали, що онлайн-сервісом уже користуються 2,5 мільйона клієнтів, а така популярність пояснюється широким спектром онлайн-послуг. Так, у “Особистому кабінеті” можна:
- сплатити рахунок за газ;
- отримати рахунок та одразу оплатити його;
- одержати акт звірки;
- отримати довідку про стан рахунку;
- отримати довідку про пільги та субсидії;
- переглянути всю історію оплати та споживання.
Крім того, в Нафтогазі надали покрокову інструкцію для реєстрації в “Особистому кабінеті”. Для цього потрібно:
1. Зайти на сайт my.gas.ua
2. У правому верхньому кутку натиснути “Особистий кабінет” та “Зареєструватися”
3. Ввести особовий рахунок споживача та перші три літери прізвища
4. Вибрати зручний спосіб реєстрації – через е-мейл, по телефону, через Google або Facebook
5. Створити пароль. Як зазначили в компанії, пароль має складатися з 8 символів і містити цифри, великі та малі літери на латиниці.
Після реєстрації можна користуватися всіма онлайн-послугами Нафтогазу.
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