6 послуг, які доступні клієнтам у «Особистому кабінеті» Нафтогаз: інструкція для реєстрації

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” розповіла, які послуги доступні клієнтам у “Особистому кабінеті” на сайті, а також дала інструкцію, як у ньому зареєструватися

Про це повідомляє “Хвиля” з посиланням на сторінку компанії у Фейсбуці, передає NNS

“Зручно, легко, дистанційно та безпечно. Саме так можна описати досвід використання особистого кабінету від ГК “Нафтогаз України”, – зазначили у компанії.

У Нафтогазі додали, що онлайн-сервісом уже користуються 2,5 мільйона клієнтів, а така популярність пояснюється широким спектром онлайн-послуг. Так, у “Особистому кабінеті” можна:

сплатити рахунок за газ;

отримати рахунок та одразу оплатити його;

одержати акт звірки;

отримати довідку про стан рахунку;

отримати довідку про пільги та субсидії;

переглянути всю історію оплати та споживання.

Крім того, в Нафтогазі надали покрокову інструкцію для реєстрації в “Особистому кабінеті”. Для цього потрібно:

1. Зайти на сайт my.gas.ua

2. У правому верхньому кутку натиснути “Особистий кабінет” та “Зареєструватися”

3. Ввести особовий рахунок споживача та перші три літери прізвища

4. Вибрати зручний спосіб реєстрації – через е-мейл, по телефону, через Google або Facebook

5. Створити пароль. Як зазначили в компанії, пароль має складатися з 8 символів і містити цифри, великі та малі літери на латиниці.

Після реєстрації можна користуватися всіма онлайн-послугами Нафтогазу.

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