5 жовтня на фронті – ворог тисне біля Покровська, Торецька і Кремінної, у росіян великі втрати

Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Яка ситуація 5 жовтня на фронті.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посилання на Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селідове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ.

За минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників.

5 жовтня на фронті – ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.

5 жовтня на фронті – втрати росіян

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 31 бойову броньовану машину, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ, п’ять засобів ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 659220 (+1280) осіб,

танків ‒ 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,

артилерійських систем – 19037 (+72) од,

РСЗВ – 1216 (+4) од,

засоби ППО ‒ 970 (+5) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3344 (+11)

Дані уточнюються.

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