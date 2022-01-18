5 симптомів, на які найчастіше скаржаться заражені Омікроном – МОЗ

При захворюванні на Омікрон люди найчастіше скаржаться на 5 симптомів. Вони дуже схожі на звичайну застуду, однак цей варіант COVID-19 також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки

Про це повідомили в Telegram Міністерства охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Зазначається, що найчастіше хворі скаржаться на такі симптоми:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Крім того, інфікованих турбують кашель – 43,5%, хриплий голос – 35,7%, озноб чи тремтіння – 30%, лихоманка – 29,4%, втрата/спотворення нюху та/або смаку – 23,7% тощо. Водночас суттєвої відмінності від штаму Дельта не виявлено.

Також у МОЗ попередили, що ті, хто не пройшов принаймні базового курсу щеплень, перебувають під загрозою через стрімке поширення Омікрону.

У міністерстві закликали за появи будь-яких симптомів ГРВІ насамперед звернутись до свого сімейного лікаря і уникати людних місць до отримання результатів тесту на COVID-19.

Раніше лікарка зі США С’юзан Воллі повідомила, що у маленьких дітей, інфікованих новим штамом коронавірусу Омікрон, характерним симптомом хвороби э кашель. Зазвичай він сухий і не супроводжується виділенням мокротиння. Вона зазначила, що діти хворіють по-різному. Хтось переносить хворобу легко, але багато таких випадків, коли їм потрібна госпіталізація.

Який симптом штаму Омікрон вказує на тяжкість перебігу хвороби