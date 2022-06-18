5 причин, чому cмартфони потрібно тримати подалі від комп’ютерної техніки

Багато людей, які працюють за ноутбуком, тримають поруч інші гаджети. Серед них планшети, смартфони, навушники, зарядки та побутові пристрої. Однак, cмартфони потрібно тримати подалі від комп’ютерної техніки. Це зумовлено п’ятьма причинами

Смартфон бажано тримати подалі від увімкненого ноутбука. Це допоможе уникнути проблем із ними.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

5 причин тримати смартфони подалі від ноутбука

1. Акумулятор смартфону сідає швидше

Швидке зменшення заряду батареї телефону біля комп’ютера пов’язане з напруженим ритмом його роботи. Потужність роботи смартфона підвищується, щоб уловлювати сигнали з ноутбука.

2. Перешкоди у роботі

Мобільний, розташований на ноутбуці, може стати причиною появи у ньому перешкод, які можуть спотворити звуки. Вони спостерігатимуться за кілька секунд до вхідного дзвінка.

3. Проблеми з колонками

При увімкненому Bluetooth та Wi-Fi радіохвилі зі смартфону можуть створювати перешкоди та призвести до спотворення звуку з колонок.

4. Додаткове навантаження на ноутбук

Якщо ви кладете мобільник поруч з комп’ютером, через електромагнітний вплив страждають обидва аксесуари. Ноутбук у такому разі поглинає більше енергії, а це призведе до перешкод та некоректної роботи.

5. Втрата файлів із ноутбука

При вхідному дзвінку на телефон є ризик псування або втрати файлів, з якими ви працюєте на комп’ютері.

3 вагомі причини, чому смартфони потрібно класти екраном вниз на поверхню