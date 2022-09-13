4 поради на випадок “блекауту” в Україні – що робити при знеструмленні

Українцям дали поради, що робити при знеструмленні і як підготуватися до ймовірного “блекауту”

Алгоритм дій у випадку знеструмлення міст, сіл і містечок показали в інфографіці.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає NNS

1. На випадок зникнення електроенернії підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок і сірників.

2. Щоб зберегти тепло у приміщенні, заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами.

3. Придбайте дизельний або бензиновий генератор – він дозволить на певний час увімкнути електроенергію.

4. Якщо зв’язок вашого оператора зникне, ви зожете підключатися до мережі інших операторів.

Для цього зайдіть у “Налаштування”, оберіть розді “SIM-карти”, “мобільні мережі” або “Стільниковий зв’язок”. Оберіть опцію “Мобільна мережа”, “Підключення” або “Обрати “мережу” і вимкніть автоматичний режим.

На екрані з’явиться перелік доступних мереж – ви можете змінити його на одну з мереж у списку.

“Вдалий контрнаступ наших Сил оборони і деокупація населених пунктів позбавили окупантів можливості володарювати і тероризвуати населення на загарбаних територіях. Тому зараз вони вдаються до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях. Але їм не вдасться похитнути українців та їхню віру в ЗСУі перемогу!”, – пише Центр.

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