4 обов’язкові умови, за яких в українців можуть вилучати авто для військових потреб

В умовах воєнного стану військове командування може здійснювати, зокрема, примусове відчуження (реквізицію) майна, що перебуває у приватній власності мешканців. 4 умови, за яких можуть вилучати авто для військових потреб
Примусове відчуження майна здійснюється відповідно до ст. 41 Конституції, ст. 353 ЦК, ст. 8 Закону 389 та ст. 3 Закону 4765.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Автотема».
З аналізу норм законодавства випливають 4 обов’язкові умови для реквізиції майна:
- По-перше, відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно на відшкодувальній основі, з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення належить лише до майна державної власності (ст. 1 та 9 Закону 4765).
- По-друге, рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст. 4 Закону 4765). Примітка: Начальник патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони тощо не наділені таким правом.
- По-третє, реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст. 7 Закону 4765).
- По-четверте, перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал висновку про яку надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено у суді (ст.8 Закону 4765).
Отже, влада не ставить за мету тотальне позбавлення майна мешканців, а подібне можливе лише у виняткових випадках.
Наміри осіб щодо вилучення авто з порушенням однієї із 4-х умов незаконні. Такі дії не відображають політичного курсу держави і з боку її службовців не можуть здійснюватися.
«Водночас держава не в змозі гарантувати належну поведінку членів воєнізованих формувань супротивника та несумлінних мешканців. У таких умовах дії ініціатора самовільні, а застосування примусу – кримінальним», – зазначають фахівці.
Якщо така ситуація все ж таки виникла, рекомендується простежити за дотриманням 4-х описаних умов. Зокрема ретельну увагу слід приділити оформленню акта про примусове відчуження майна. Примірник акта та висновок про оцінку слід зберігати у себе для отримання компенсації чи повернення майна у майбутньому. Після припинення воєнного стану питання вирішується через військовий комісаріат.
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