4 обов’язкові умови, за яких в українців можуть вилучати авто для військових потреб

В умовах воєнного стану військове командування може здійснювати, зокрема, примусове відчуження (реквізицію) майна, що перебуває у приватній власності мешканців. 4 умови, за яких можуть вилучати авто для військових потреб

Примусове відчуження майна здійснюється відповідно до ст. 41 Конституції, ст. 353 ЦК, ст. 8 Закону 389 та ст. 3 Закону 4765.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Автотема».

З аналізу норм законодавства випливають 4 обов’язкові умови для реквізиції майна:

По-перше , відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно на відшкодувальній основі, з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення належить лише до майна державної власності (ст. 1 та 9 Закону 4765).

, відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно на відшкодувальній основі, з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення належить лише до майна державної власності (ст. 1 та 9 Закону 4765). По-друге, рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст. 4 Закону 4765). Примітка: Начальник патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони тощо не наділені таким правом.

рішення може прийматись виключно вищим командуванням Збройних сил України або окремо визначених підрозділів (ст.3 Закону 389) та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення (ст. 4 Закону 4765). Примітка: Начальник патруля, старший вартовий, командир загону територіальної оборони тощо не наділені таким правом. По-третє , реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст. 7 Закону 4765).

, реквізиція здійснюється із чітким документальним оформленням угоди. Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. (Ст. 7 Закону 4765). По-четверте, перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал висновку про яку надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено у суді (ст.8 Закону 4765).

Отже, влада не ставить за мету тотальне позбавлення майна мешканців, а подібне можливе лише у виняткових випадках.

Наміри осіб щодо вилучення авто з порушенням однієї із 4-х умов незаконні. Такі дії не відображають політичного курсу держави і з боку її службовців не можуть здійснюватися.

«Водночас держава не в змозі гарантувати належну поведінку членів воєнізованих формувань супротивника та несумлінних мешканців. У таких умовах дії ініціатора самовільні, а застосування примусу – кримінальним», – зазначають фахівці.

Якщо така ситуація все ж таки виникла, рекомендується простежити за дотриманням 4-х описаних умов. Зокрема ретельну увагу слід приділити оформленню акта про примусове відчуження майна. Примірник акта та висновок про оцінку слід зберігати у себе для отримання компенсації чи повернення майна у майбутньому. Після припинення воєнного стану питання вирішується через військовий комісаріат.

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