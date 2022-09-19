4 головні причини, за яких можливе припинення виплати пенсії в Україні

Виплата пенсії – одне з основних прав, яке українцям гарантує закон. Літні громадяни, які досягли пенсійного віку та заробили необхідну кількість років страхового стажу, мають право на пенсію. Однак із деяких причин виплати пенсії можуть припинити

Для припинення виплати пенсії існує низка причин.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У ПФУ виділяють чотири головні з них, за якими виплати можуть бути припинені:

у разі смерті пенсіонера;

якщо при призначенні пенсії було надано документи з неправдивими відомостями;

якщо пенсіонер переїхав на проживання за кордон. Щоправда, у разі, якщо між Україною та країною, яку він обрав для подальшого проживання, укладено договори про взаємну виплату пенсії, то її продовжуватимуть виплачувати;

у разі якщо пенсіонер не звертається за своєю пенсією 6 місяців поспіль.

При цьому у третьому та четвертому випадках, якщо обставини зміняться, то виплату пенсії відновлять.

Як відновити виплату пенсії

Якщо з’ясувалися обставини, які дають змогу поновити виплату пенсії, то її поновлюють на підставі статей 35 та 46 закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

При цьому рішення щодо відновлення виплати пенсії приймає територіальний орган ПФУ. Після ухвалення рішення виплата має бути відновлена протягом 10 днів.

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