3 серпня на фронті – ворог скинув 114 КАБів, а ЗСУ атакували пункт управління дронів

На фронті за добу відбулося 123 бойові зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. Яка ситуація 3 серпня на фронті.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом останньої доби російські війська завдали 80 авіаударів, скинувши 114 керованих авіаційних бомб. Також окупанти здійснили 4693 обстріли.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження військової техніки, пункту управління дронів, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

Ситуація 3 серпня на фронті за напрямками

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три бойові зіткнення. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.

Втрати ворога на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько581760 (+1170) осіб;

танків ‒ 8406 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од;

артилерійських систем – 16217 (+56) од;

РСЗВ – 1135 (+1) од;

засоби ППО ‒ 908 (+1) од;

літаків – 363 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52);

крилаті ракети ‒ 2410 (+3);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од;

спеціальна техніка ‒ 2723 (+4).

Дані уточнюються.

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