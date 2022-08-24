24 лютого був дзвінок з кремля в Офіс президента, з вимогою здатися – Washington Post

Американські журналісти у тексті розповідають про дзвінок з кремля в Офіс президента 24 лютого. Зазначається, що тоді його очільникові телефонував соратник диктатора путіна дмитро козак

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

Телефоном путінський посіпака козак, сказав, що українцям настав час здаватися. Своєю черго, Єрмак лише вилаяв його й поклав слухавку.

У матеріалі WP згадується розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з білоруським колегою Віктором Хреніним напередодні вторгнення, а також за кілька днів після. Зокрема, 22 лютого Хренін, «давши слово офіцера», запевняв, що наступу з території білорусі не буде.

Вже під час наступної розмови,26 лютого, білоруський міністр зателефонував Резнікову, аби «тремтячим голосом» передати послання міноборони агресорки росії шойгу, мовляв, «якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться».

Резніков відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку росії».

У росіян є ще шанс капітулювати та забратися геть з української землі, поки їхню армію не знищили, запропонували в Міноборони України.

24 серпня в День Незалежності України окупаційна армія РФ завдала залпового ракетного удару по Миргороду.

У Росії зріє конфлікт еліт проти Путіна — The Washington Post