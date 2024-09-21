21 вересня на фронті – зафіксовано 217 бойових зіткнень, у ворога великі втрати       

Ворог атакує по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 217 бойових зіткнень. Яка ситуація 21 вересня на фронті.

Про ситуацію 21 вересня на фронті розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За докладною інформацією, за вчора ворог завдав п’яти ракетних ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктів, застосувавши шість ракетних ударів, 73 авіаційні удари, завдавши 108 КАБ. Крім того, здійснив 5300 обстрілів, з них 215 – з РСЗВ.

Агресор завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Іскрисківщина, Хотин, Павлівка Сумської області; Олександропіль, Старомлинівка, Богоявленське, Часів Яр, Іванівське, Калинівка, Біла Гора, Торецьк та Клебан-Бік Донецької області; Новодарівка та П’ятихатки Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу завдали вісім ударів по скупченню живої сили противника, вражені два пункти управління, один засіб ППО та сім артилерійських систем окупантів.

21 вересня на фронті – ситуація за напрямками

На Харківському напрямку було здійснено три атаки противника у районі Вовчанська.

За інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 19 атак.

Сили оборони припинили всі наступальні дії ворога в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Сіньківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак загарбників під Чернещиною, Греківкою, Дружелюбівкою, Новосадовим, Тернівом та Зарічним. Основні зусилля ворога були спрямовані на Невський, де він провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Сил оборони України один штурм під Віймками.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку супротивник дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої гори.

У районі населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку противник здійснив дев’ять атак.

Наші захисники відбили 36 штурмів противника на Покровському напрямку різної інтенсивності у районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Червоний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Атаки ворога на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальне, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найактивніше противник діяв під Георгіївкою – за добу провів 21 штурм.

За підтримки авіації, агресор 18 разів атакував на Времівському напрямку українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявлення.

Шість бойових зіткнень сталося на Оріхівському напрямку у районі Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Три атаки окупантів виявилися безуспішними на Наддніпрянському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Ознак формування наступальних груп противника не виявлено.

У Курській області з початку останньої доби авіація противника завдала 22 авіаудари, скинувши 25 керованих авіабомб на територію Росії.

Наші бійці продовжують активно завдавати втрат загарбницьким військам у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту та в глибокому тилу.

Усього минулої доби українські захисники знешкодили 1440 російських загарбників. Також противник втратив 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 4 РЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 машин та 10 одиниць спецтехніки.

Втрати росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовано:

персонал / персонал близький / близько 640920 (+1440) чол,

цистерни / цистерни / 8746 (+21) од,

бойові броньовані машини / ВПС бо 17170 (+38) од,

артилерійські системи – 18270 (+58) од,

РСЗВ / МЛРС – 1193 (+4) од,

обладнання ППО / зенітні системи 949 (+0) од,

Літаки / Літаки – 369 (+0) од,

гелікоптери – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92) од,

крилаті ракети / крилаті ракети Р 2593 (+0) од,

кораблі / катери / військові кораблі / катери ) 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

Автомобільна техніка та автоцистерни / транспортні засоби та паливні баки-24966 (+68) од,

спецтехніка / спецтехніка 10) 3125 (+10) од.

Дані оновлюються.

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