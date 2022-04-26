2 способи вирішення проблеми, коли смартфон не підключається до Wi-Fi

У випадку, коли смартфон не підключається до Wi-Fi, проблема може бути не обов’язково у вашому пристрої, або у провайдері. 2 способи вирішення проблеми

Власники смартфонів Xiaomi, Redmi, Poco під керуванням оболонки MIUI часто скаржаться на помилку “Мережа Wi-Fi без доступу в інтернет”. NNS розповідає, як вирішити цю проблему.

Якщо ви вже перезавантажили смартфон, роутер, перевірили наявність інтернету на іншому мобільному пристрої, і там він працює, а у вас ні, тоді на 99% ви маєте проблеми із шифруванням. Спробуйте зайти в налаштування модема і змінити тип шифрування з WPA2-PSK на WPA3-PSK. Це має вирішити проблеми з відсутністю інтернету.

Якщо підключитися так і не вдається, перейдіть у меню Налаштування > Бездротовий зв’язок і мережі > Wi-Fi, знайдіть мережу Wi-Fi, до якої ви підключалися, виберіть опцію “Забути пароль” та заново підключіться до мережі, змінивши пароль. Зачекайте близько 30 секунд, доки на ваш телефон не надійде запит на підтвердження і спробуйте підключитися.

Також фахівці рекомендують раз на 3-4 роки змінювати роутер, задля підтримки більш швидкісних протоколів.

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