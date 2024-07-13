Протягом минулої доби відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень. Окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках. Яка ситуація 13 липня на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Ситауація 13 липня на фронті за напрямками

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Там відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного.

13 липня на фронті – окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Окупанти завдали 64 авіаудари та майже 5 тис. обстрілів території України

За уточненою інформацією, за вчора ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема, 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке Харківської області; Макіївка Луганської області, Серебрянське лісництво; Часів Яр, Прогрес, Межове, Георгіївка, Сторожове, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Дальнє, Катеринівка та Макарівка Донецької області.

ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО та артилерійську систему ворога.

Найгарячішою на фронті 12 липня залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

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