Більше мільйона українців вже відкрили віртуальні карти в рамках проекту “єПідтримка” для отримання “1000 грн за вакцинацію від Зеленського”. Приватбанк та Ощадбанк дали інструкції про отримання грошей

Станом на 13 грудня, віртуальні карти були відкриті в банках: Монобанк – 878,5 тис. карток; А-банк – 84,2 тис.; Альфа-банк – 72,3 тис. У середу, 15 грудня, таку можливість своїм клієнтам надали і державні ПриватБанк з Ощадбанком. Вони дали відповідну інструкцію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

“ПриватБанк активує оформлення спеціальної цифрової карти “єПідтримка”… Відкрити таку карту можна за кілька кліків в мобільному банку Приват24”, – йдеться в повідомленні прес-служби установи. “З сьогоднішнього дня клієнти Ощадбанку, які мають у програмі “Дія” зелений COVID-сертифікат про двох дозах вакцинації, можуть оформити в Ощад24/7 карту “єПідтримка”. Вона потрібна для отримання 1 000 грн державної допомоги”, – у свою чергу, повідомили в Ощадбанку.

Як отримати 1000 грн через ПриватБанк

Для того, щоб відкрити карту “єПідтримка” в Приват24 потрібно насамперед оновити програму до останньої версії. Далі:

зайти у вкладку “Гаманець”;

натиснути меню “Додати”;

вибрати карту “єПідтримка”.

Після підписання заяви на відкриття картки відправити дані в Дію. “Для зарахування виплати з 19 грудня достатньо подати заяву в Дію, вибрати номер картки для виплати допомоги і дати згоду на обробку персональних даних за законом”, – відзначили в банку.

При цьому там нагадали: дію карти обмежено в часі. За умовами програми, вона буде діяти 4 місяця з дня отримання коштів.

Як отримати 1000 грн через Ощадбанк

Для того, щоб відкрити карту “єПідтримка” в Ощад 24/7, у додатку потрібно вгорі праворуч натиснути “+”. Після цього вибрати “Замовити карту” –> “єПідтримка”.

Далі – з 19 грудня – у програмі “Дія” (розділ “Послуги”) необхідно буде подати заявку на отримання коштів. Після чого вибрати відкриту карту “єПідтримка” – і чекати зарахування коштів.

“Відкриття, обслуговування та закриття рахунка та картки “єПідтримка” є безкоштовним. Термін дії – 4 місяці з дня зарахування державної допомоги. Поповнення/зняття коштів з рахунку, перерахування на інші рахунки програмою “єПідтримка” не передбачено”, – підкреслили в банку.

Список банків, де можна відкрити карту для отримання “тисячі Зеленського за вакцинацію”

До роботи за програмою “єПідтримка” вже залучено 6 банків. Вони будуть видавати віртуальні картки для нарахування “тисячі Зеленського за вакцинацію”.

У майбутньому кількість підключених до програми банків збільшиться, повідомили в Міністерстві економіки. У поточний час карти видають:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

“Поступово будуть долучатися й інші банки. Використовувати вже наявний рахунок в банку неможливо”, – відзначили в міністерстві.

1000 гривень за вакцинацію – українцям розсилають повідомлення нібито від “МОЗ”