Отримати “1000 грн за вакцинацію” не через Дію орієнтовно стане можливо у другій половині 2022 року

Хоча вірогідно, що це станеться і раніше – починаючи з квітня. Проте, як саме це відбуватиметься, наразі невідомо. На відміну від планів дозволити купувати на виплату ліки – це станеться вже у січні 2022-го. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Виступ транслював YouTube-канал in time Ukraine.

За словами Шурми, в Офісі президента очікують, що видавати “ковідну тисячу” офлайн будуть ті ж банки, які вже є і ще стануть партнерами єПідтримки – Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк. Також там сподіваються, що запустити цей процес вдасться вже у ІІ кварталі 2022 року (починається з квітня).

“Для людей, які не зможуть отримати ці гроші цифровим способом з будь-якої причини – через відсутність застосунку Дія, смартфона, цифрового банкінгу або банківської картки – у другому півріччі 2022 року будуть передбачені традиційні способи отримання цих коштів. А можливо, вже й у другому кварталі”, – пообіцяв заступник голови Офісу президента.

На виплату можна буде придбати ліки

Також він повідомив, що влада планує змінити список категорій, дозволених до участі у програмі єПідтримка. Зокрема, вже у січні українцям дозволять купувати на ці гроші ліки. Проте лише тим, кому понад 60 років.

“Вносяться зміни до програми. І з середини січня учасники старші за 60 років зможуть використати їх на купівлю ліків”, – зазначив Шурма.

Зі свого боку нагадаємо: витратити виплату можна лише протягом 4 місяців від дня отримання. Тобто ті, хто отримає ці гроші зараз, нових категорій можуть і не дочекатися. Наразі витратити її можна на:

креативні індустрії (кінотеатри, театри, кінотеатри, музеї тощо);

спортивні та фітнес-зали;

внутрішні перевезення;

книги.

Офіційно стартував проєкт “єПідтримка”: як зареєструватися, щоб отримати 1000 гривень