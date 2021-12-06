Українцям розсилають повідомленння про отримання 1000 гривень за вакцинацію ніби-то від “МОЗ” – що кажуть у міністерстві

Голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, що від імені міністерства надсилають українцям інформацію з проханням надіслати номер карти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ таких повідомлень нікому не надсилав.

“Від імені Міністерства охорони здоров’я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам”, – заявив він.

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

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