Історична подія: священики ПЦУ і УПЦ порозумілися між собою

Священики ПЦУ і УПЦ порозумілися між собою, підписавши відповідну декларацію, передає NNS.

5 липня відбулась перша неформальна зустріч священиків Православної церкви України та Української православної церкви, проведенню якої сприяло Міністерство культури та інформаційної політики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті та Національний заповідник “Софія Київська”.

У декларації духовенство зазначило, зокрема, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачає єдність поглядів:

у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на «прислугу» путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;

у розумінні необхідності єднання для захисту України;

у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення.

Подію прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Міністр назвав її “історичною” і запевнив, що “крига скресла”. За словами Ткаченка, українське духовенство повинно подолати конфлікти і розділення. Він вважає, що переговори ПЦУ та УПЦ – це “початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного та мирного майбутнього України”.

Повний текст Декларації можна прочитати ТУТ.

Декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірними Української Православної Церкви і Православної Церкви України.

Підписати Декларацію Порозуміння – ТУТ.