Інвестор Сергій Токарєв закликав український IT-бізнес працювати на користь країни

Голова Roosh Сергій Токарєв: «Наша мета – зробити Україну європейським центром на AI-карті»

У листопаді 2022 року у Лісабоні відбулася щорічна tech-конференція Web Summit.

Захід також відвідала делегація з України: вже другий рік поспіль вона представляє власний павільйон і презентує досягнення та потенціал країни в IT-індустрії.

Відкриття національного стенда почалося з дискусії щодо підприємництва у період війни та кризи. Серед учасників обговорення були Олександр Борняков (заступник міністра цифрової трансформації), Тетяна Ярошенко (Head of Product у Pawa) та Наталія Петрова (заступниця керівника Програми USAID «Нове правосуддя»). Також з промовою виступив засновник технологічного холдингу Roosh Сергій Токарєв. Він пояснив, наскільки важливо для бізнесу підтримувати власну екосистему.

Згуртована праця на користь країни

Повномасштабна війна в Україні продемонструвала світу силу єдності, заявив у своєму виступі Сергій Токарєв. Через військову агресію з російського боку українська економіка зазнала значних збитків, але діяльність підприємців та інвесторів стала для неї міцною опорою. Особливо це помітно на прикладі технологічної галузі, представники якої об’єднали зусилля, щоб допомагати країні та забезпечувати її фінансами та ресурсами у тяжкий час.

«Бізнес повинен дбати про систему, в якій він зростає. Це люди, освіта, суспільство, інфраструктура та міжнародна спільнота. Ми повинні залишатися українським бізнесом і працювати для розвитку країни», – прокоментував інвестор.

Сергій Токарєв відзначив додав, що за останній рік зв’язок між ІТ-сектором та державою значно зміцнів. Він прогнозує, що у майбутньому вони почнуть спільно розвивати такі напрямки, як military tech та artificial intelligence.

Це є прикладами тієї кооперації, завдяки якій можна протистояти труднощам і досягти прогресу.

Перспективи українського ІТ після перемоги

Звичайно, згуртована праця бізнесу повинна продовжуватися й після закінчення війни. Це дозволить державі швидше пройти шлях відновлення. І в цьому процесі Сергій Токарєв бачить великий потенціал для України.

По-перше, вітчизняні ІТ-підприємці зможуть відкривати власні компанії всередині країни або масштабувати проєкти, що вже існують.

По-друге, завдяки активності бізнес-процесів відновиться фінансовий потік в економіку. Через війну багато інвесторів перейшли на більш стабільні ринки, проте як тільки загроза зникне, закордонних вкладників знову зацікавлять наші інноваційні ідеї. До того ж, більшість з них захоче приєднатися до тренду всесвітньої допомоги у відновленні України, припустив Сергій Токарєв.

Нарешті, поява великої кількості перспективних стартапів стане причиною для співпраці з іноземними спеціалістами. Вітчизняні айтішники зможуть обмінюватися досвідом із колегами з різних куточків світу, що також піде на користь технологічному сектору.

Roosh – українська ІТ-екосистема

Під час tech-конференції Сергій Токарєв представив свій бізнес – Roosh, екосистему, яка об’єднує ІТ-компанії, що працюють у галузі розвитку штучного інтелекту та машинного навчання. До його складу входять стартапи Zibra AI, Neurons Lab та Reface, венчурна студія Pawa, IT-внз SET University та освітній заклад AI HOUSE. Ще є венчурний фонд Roosh Ventures, який займається інвестиціями у високотехнологічні бізнеси в різних країнах.

«Велика ціль Roosh – зробити Україну знаковим місцем на світовій АІ-карті й найбільшим AI/ML-хабом у Європі. Ми будуємо сильну екосистему технологічних компаній і є частиною глобальної української ІТ-спільноти».

Робота Roosh почалася під час пандемії коронавірусу, а зараз компанія продовжує працювати у воєнний час. Ведення бізнесу в Україні зараз — великий ризик, але Сергій Токарєв пішов на це усвідомлено, оскільки він впевнений: наша країна стійка, вона зможе перенести будь-які труднощі.