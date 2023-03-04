В Україні розпочалася масштабна індексація пенсій, в рамках якої виплати зростуть для 10,5 мільйонів українців. Пенсії збільшились на 19,7%, передає НСН. Також зростуть пенсії і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках.

1 березня почалась чергова щорічна індексація пенсій. Про це повідомляє голова комітету ВР з питань фінансової та податкової політики Данило Гетманцев. Вчасно – як і обіцяли, як передбачено відповідним законом.

Пенсії збільшаться на 19,7% для 10,5 мільйонів людей поважного віку. Також зростуть пенсії і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках.

При цьому мінімальне підвищення у розмірі 100 грн. буде забезпечено навіть у випадку, якщо за формульним розрахунком сума індексації мала б бути меншою.

Також продовжуватиметься програма щомісячних додаткових виплат для пенсіонерів:

старше 80 років – 570 грн.;

у віці 75-80 років – 456 грн.;

у віці 70-75 років – 300 грн.

З 1 квітня автоматично будуть перераховані пенсії працюючим пенсіонерам, а з 1 липня – проіндексовані виплати для пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Одночасно продовжуємо разом з Урядом роботу над впровадженням другого рівня пенсійного забезпечення – обов’язкового пенсійного накопичення.

Воно є надважливим елементом для розбудови сталої і міцної системи пенсійного забезпечення.

Зауважимо, що уряд розширив індексацію: українці з найменшими пенсіями отримають збільшення доходів майже на 20%. Індексація пенсійних виплат є одним із ключових інструментів підтримки фінансово найменш захищених громадян, які вже не можуть працювати і часто повністю залежать від пенсійних виплат.

Розпочалася масштабна індексація пенсій – Гетманцев

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