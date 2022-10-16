Якщо у небі з’явився дрон: як убезпечитися від бойових БПЛА

Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА), які все частіше використовуються росіянами. Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. У Мінреінтеграції розповіли, що робити, якщо в небі з’явився дрон, передає NNS, посилаючись на офіційний сайт міністерства.

Зазначається, що, на щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе. Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї.

Якщо у небі з’явився дрон: як убезпечитися

Двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили

почувши подібний звук, намагайтесь потрапити до спеціально обладнаного укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила “двох стін”;

не залишайтеся у транспорті. Слід вийти, відбігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття;

намагайтеся обирати місця для укриття якомога далі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ;

не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Зазначається, що дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю.

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