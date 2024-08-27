Які потяги затримуються в Україні 27 серпня через масовану атаку

Стало відомо, які потяги затримуються в Україні 27 серпня станом на ранок через масовану атаку. Офіційну інформацію оприлюднила Укрзалізниця .

Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці, передають «Новини України – НСН».

Які потяги затримуються в Україні 27 серпня

Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:

120 Дорохуськ – Дніпро +7:46

64 Львів – Харків +7:44

6 Ясіня – Запоріжжя +5:24

95 Київ – Рахів +5:23

18 Ужгород – Харків +5:06

7 Київ – Чернівці +5:03

Це в свою чергу означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

17 Харків – Ужгород

93 Харків – Хелм

120 Дорохуськ – Дніпро

Точний час відправки оголошуватиме диктор по вокзалу, тож пасажирів просять уважно дослухатися до оголошень, усі поїзди прямують з прискоренням.

Приносимо пасажирам вибачення за збій у графіку та цілодобово працюємо над тим, щоб зберегти пересадки та убезпечити кожну подорож, – йдеться у повідомленні

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